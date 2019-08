Patricia Blanco (48) und Andreas Ellermann hat es ganz schön erwischt! Anfang Juni machten die Reality-TV-Beauty und der Kultmoderator ihre Beziehung mit einem Kussfoto im Netz öffentlich. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben – sie sind sogar bereits zusammengezogen. Nach mehreren gescheiterten Beziehungen scheint es bei Patricia nun endlich gut zu laufen in der Liebe. Aber was unterscheidet Andreas von ihren früheren Partnern?

Im Liebes-Interview mit RTL schwärmt die 48-Jährige in höchsten Tönen von ihrem Andreas. "Erstmal ist Liebe da, die war bei den anderen nicht da", erklärte sie. "Ich habe wahnsinnige Gefühle für ihn. Wenn ich neben ihm stehe... wie soll ich das ausdrücken... ich liebe ihn – das ist ganz neu für mich!" Und was schätzt die Brünette besonders an ihrem Freund? Sie liebe seinen Humor, sein gutes Herz, seine Ehrlichkeit und seine Aufrichtigkeit, zählte Patricia verliebt auf.

Auch Andreas hatte nur romantische Worte für seine Liebste übrig. "Sie ist sehr warmherzig und sehr fürsorglich", erzählte er im Gespräch. Sie gefalle ihm auch optisch sehr – zusammengefasst sei sie für ihn die Frau fürs Leben.

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

Anzeige

Actionpress/ Brinckmann,Martin Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Waldhaus Reinbek, Juni 2019

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann am Strand, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de