Für Sabrina Lange (52) sind Jasmin und Willi Herren (44) ein echtes Traumpaar! Seit wenigen Wochen kann man die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin und das Kölner Ehepaar zusammen im Sommerhaus der Stars erleben. Obwohl die Reality-TV-Bekanntheit und den Ballermann-Star eine lange Freundschaft verbindet, kam es schon in der ersten gemeinsamen Folge zum Zoff: Bei der Dachdeckermeisterin und Willis besserer Hälfte krachte es aus verschiedenen Gründen. Sabrina meint jedoch trotz aller Differenzen, dass Jasmin die optimale Partnerin für Willi sei!

Im Promiflash-Interview schildert die angehende Mallorca-Sängerin jetzt ihr Verhältnis zu den Herrens. Sie kenne Willi seit Jahren – seine Ehefrau dagegen erst seit Kurzem. "Für jeden Topf gibt es einen Deckel und ich glaube, dass die Jasmin genau die Richtige für den Willi ist. Die passen auch wirklich gut zusammen. Man merkt auch, dass die Jasmin auf den Willi steht. Die sind richtig safe miteinander und das finde ich geil!", erzählt Sabrina.

Doch warum kam es trotz der positiven Worte zum Streit mit Jasmin? Die 52-Jährige erklärt: "Sie kann halt nicht differenzieren und hat nicht verstanden, dass ich nicht auf den Willi stehe!" Damit spielt die Kölnerin besonders auf einen Vorfall in der Sendung an: Aus Spaß hatte Sabrina Willi an den Po gefasst – Jasmin war davon gar nicht angetan.

Chris Emil Janßen/ActionPress Sabrina Lange, Willi und Jasmin Herren beim Schlagermove 2019

TVNOW/Max Kohr Willi und Jasmin Herren bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Steffi Bartsch, Willi Herren und Sabrina Lange bei "Das Sommerhaus der Stars"

