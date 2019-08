Am Mittwoch geht es bei Die Bachelorette schon ans Eingemachte – die Homedates stehen an. Aktuell kämpfen noch sechs Jungs um das Herz der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (26): Tim Stammberger, Keno Rüst, Marco Schmidt, Serkan Yavuz, David Taylor und Florian Hausdorfer – Letzterer erteilt der Rosenverteilerin vorab einen Korb. Ergo wird die Blondine noch einen weiteren Kandidaten nach Hause schicken, denn nur vier Jungs sollen ein Homedate bekommen. Und für jeden Familienbesuch hat Gerda ein eigenes Outfit zusammengestellt. Welches ist euer Favorit?

Outfit eins besteht aus einer mittelblauen Jeans in Used-Optik und einem karierten Blazer, unter dem sie ein schwarzes Bustier trägt. Dazu wählt sie nudefarbene Sandalen mit Keilabsatz, die mit ihrer gebräunten Haut harmonieren. Der zweite Look ist eine Kombination aus engem schwarzen Kleid und einer Jeansjacke. Auch bei diesem Homedate entscheidet sich die Influencerin für Keilabsätze.

Beim dritten Outfit kombiniert die Litauerin eine schlichte hellblaue Stoffhose mit einem ebenso schlichten, weißen, bauchfreien Top. Abermals setzt sie dabei auf Sandalen mit Keilabsatz, dieses Mal in Weiß. Der letzte Look setzt sich aus einem beigen, längeren Oberteil mit asymmetrischem Ausschnitt und Bindegürtel und einer hellen, schmal geschnittenen Hose zusammen. Dieses Mal greift die Blondine zu einer schicken Peeptoe-Stiefelette. Welche der vier Kombis gefällt euch am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis 2019 bei einem Bachelorette-Homedate

Instagram / gerda.jlewis RTL-Bachelorette Gerda Lewis

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis 2019 bei einem Bachelorette-Homedate

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis bei "Die Bachelorette" 2019



