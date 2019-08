Was ist bloß Nazan Eckes' (43) Beauty-Geheimnis? Die Moderatorin ist aus der deutschen Fernsehlandschaft schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken und hat sich optisch seit ihren Anfängen kaum gewandelt. Nun hat sie Throwback-Bilder geteilt – und ihre Follower kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus: Die Deutsch-Türkin scheint in den vergangenen neun Jahren kein bisschen älter geworden zu sein!

"Das Foto könnte von heute sein", schwärmt zum Beispiel ein User auf Instagram. Dort hat Nazan zwei Pics von der Bambi-Verleihung 2010 veröffentlicht. Damals verzückte die heute 43-Jährige auf dem roten Teppich in einem ziemlich tief ausgeschnittenen weißen Kleid. Ihre Fans fasziniert aber nicht nur ihre Garderobe: Sie meinen, dass sich Nazan gar nicht verändert habe. Weder ihrem faltenfreien Lächeln noch ihrem Traum-Body scheint die Zeit irgendetwas anhaben zu können.

Dass Nazan auch in knappen Outfits eine tolle Figur macht, dürfte der Mutter eines Sohnes wohl selbst klar sein. Schließlich bringt sie im Netz immer wieder Strand-Pics im Bikini in Umlauf. Und die Fans geraten meist so richtig ins Schwärmen!

Getty Images Nazan Eckes bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes beim Bambi 2010

Anzeige

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes im Türkei-Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de