Dieses Reboot wurde mit Spannung erwartet: Fans der Neunziger-Serie Beverly Hills, 90210 waren entzückt, als bekannt gegeben wurde, dass viele Stars des Original-Casts in den sechs geplanten Folgen zu sehen sein werden. Und sie wurden nicht enttäuscht: Die erste Folge, die vergangene Woche beim Sender Fox lief, wurde vom Publikum gut aufgenommen. Doch welche Darsteller haben am meisten an der Neuauflage verdient?

Wie The Hollywood Reporter berichtet, erhalten alle Schauspieler, die bereits früher eine Hauptrolle in der Serie spielten, eine Gage von 70.000 Dollar pro Folge, umgerechnet also rund 63.000 Euro. Dazu zählen Brian Austin Green (46), Ian Ziering (55), Jason Priestley (49), Gabrielle Carteris und Shannen Doherty (48). Tori Spelling (46) und Jennie Garth (47) bekommen sogar noch etwas mehr ausgezahlt: Da sie auch hinter den Kulissen an der Produktion der Show mitwirken, erhält jede von ihnen nochmals 13.400 Euro pro Episode.

Insgesamt verdient somit jeder der Original-Schauspieler von "Beverly Hills, 90210" mindestens 378.000 Euro. Zwar entspricht das Gehalt den gewerkschaftlichen Vorgaben, allerdings hätten Insider bei einer so beliebten Show mit einer Gage im sechsstelligen Bereich pro Folge gerechnet.

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Tori Spelling und Jennie Garth beim "Beverly Hills 90210" Peach Pit Pop-Up

Instagram / theshando Bestätigt Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth und Tori Spelling

