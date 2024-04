Candy Spelling steht Tochter Tori bei der Scheidung bei!

Im März reichte Tori Spelling (50) nach 18 gemeinsamen Jahren die Scheidung von ihrem Ehemann Dean McDermott (57) ein. Die beiden waren 2006 vor den Traualtar getreten und durften im Laufe der Jahre fünf gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. In dieser schweren Zeit stärkt ihr nun ihre Mutter Candy Spelling (78) den Rücken. "Nun, sie brauchte wirklich [Unterstützung]", erzählt Candy im Gespräch mit People. Die Autorin betont, dass es ihr "sehr viel" bedeute, für ihre Tochter da zu sein. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter galt lange Zeit als angespannt, aber Tori stellt klar: "Alles ist gut."

Trotz der anstehenden Scheidung versuchen Tori und Dean für ihre Kinder zusammenzuhalten. "Wir kommen im Moment sehr gut mit der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder zurecht", verriet die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit in ihrem Podcast "misSPELLING" und fügte hinzu: "Wir kümmern uns gemeinsam um die Erziehung unserer Kinder und leben den Traum. Man hofft, dass es so funktioniert. Das hofft man immer."

Seit rund sechs Monaten ist Dean auch wieder neu vergeben: Lily Calo ist die neue Frau an seiner Seite. Das Verhältnis zu Tori leidet darunter jedoch nicht, wie er im Interview mit Page Six berichtete: "Ich bin so gesegnet, dass alle miteinander auskommen und sich für das Wohl der Kinder einsetzen. Es ist eine wunderbare Sache."

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

Getty Images Dean McDermott im August 2019

