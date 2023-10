Tori Spelling feiert 33. Jubiläum von "Beverly Hills, 90210"

Tori Spelling (50) blickt zurück! Zehn Jahre lang schlüpfte die Schauspielerin in der Kultserie Beverly Hills, 90210 in die Rolle der Donna Martin und schaffte damit ihren internationalen Durchbruch. Von 1990 bis 2000 konnten sich Fans an der Serie kaum sattsehen und sie nimmt womöglich noch immer einen großen Platz in ihren Herzen ein. Doch auch für die Blondine war diese Zeit eine ganz besondere. Tori reflektiert zum 33. Jubiläum ihre Zeit bei "Beverly Hills, 90210"!

Zu diesem Anlass teilt die 50-Jährige nun das allererste Bild von sich in der Rolle der Donna Martin auf Instagram. "Vor 33 Jahren wurde 'Beverly Hills, 90210' zum ersten Mal ausgestrahlt und hat damit das Leben dieses Mädchens für immer verändert", kommentiert Tori ihren Beitrag. "Ich war die Tochter des Produzenten und wollte mich beweisen", erzählt sie weiter. Dabei schreibt die fünffache Mama noch ein paar liebevolle Worte an ihr jüngeres Selbst: "Du bist etwas wert. Ganz viel! Du wirst nicht bloß die Rolle der Donna Martin meistern, sondern sie in einen der ikonischsten und beliebtesten Charaktere in der Geschichte des Fernsehens verwandeln."

Auch wenn der Großteil von Toris Fans sie sofort in ihrem Charakter der Serie wiedererkennen, sieht das bei ihren Kindern ganz anders aus! "Ich habe meinen Kindern Szenen gezeigt, als sie noch etwas jünger waren, aber sie haben mich einfach nicht erkannt", plauderte die gebürtige Kalifornierin gegenüber Us Weekly verblüfft aus.

ActionPress Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Tori Spelling mit ihrer Familie im Januar 2023

