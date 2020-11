Sie wurde weltweit durch die Serie Beverly Hills, 90210 bekannt! Von 1990 bis 2000 spielte Tori Spelling (47) die Rolle der Donna Martin – und wurde dadurch zum gefeierten Teenie-Star. Auch ihren Kindern wollte Tori die eigenen Schauspielanfänge nicht vorenthalten. Doch als sie Liam, Finn, Beau, Stella und Hattie aus der Kultserie ihrem Nachwuchs vorführte, erwartete Tori eine Überraschung. Denn die Kids erkannten zwar die Kollegen, aber nicht ihre eigene Mutter in der TV-Rolle.

Gegenüber Us Weekly erzählte die Mimin: "Ich habe meinen Kindern Szenen gezeigt, als sie noch etwas jünger waren, aber sie haben mich einfach nicht erkannt." Dabei habe sie extra Folgen der Serie ausgewählt, in denen sie – wie heute auch wieder – blonde Haare trug: "Ich sah eigentlich nicht so anders aus." Generell hätten ihre Kids aber kein großes Interesse an der Serie gehabt. Das habe sich erst 2019 geändert.

Denn im vergangenen Jahr bewegte Tori ihre früheren Kollegen zum Reboot der Serie "BH90210". Im Zuge der Dreharbeiten besuchte dann auch ihr Nachwuchs das Set in Vancouver. Seit November moderiert Tori mit Jennie Garth (48) den Podcast "9021omgpodcast". Und auch in diesem Format stehen die 90er wieder im Fokus, denn die beiden Freundinnen lassen darin ihre gemeinsame TV-Vergangenheit Revue passieren.

Instagram / 9021omgpodcast "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling in den 90ern

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

Instagram / torispelling "Beverly Hills, 90210"-Kollegen Tori Spelling und Jennie Garth im November 2020

