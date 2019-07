Na endlich – jetzt ist die Mädels-Clique wieder komplett! 25 Jahre nachdem Shannen Doherty (48) die legendäre TV-Serie Beverly Hills, 90210 verlassen hatte, gibt es mit "BH90210" bald eine Reunion. Schon vor einiger Zeit veröffentlichte Shannen Fotos von den Dreharbeiten. Auf den Bildern fehlte aber eine: Tori Spelling (46), die in der Serie Donna Martin spielte. Fans können aber aufatmen, denn neue Fotos zeigen, dass alles wieder beim Alten ist!

Shannen postete auf ihrer Instagram-Seite ein aktuelles Bild, auf dem die alte Runde endlich wieder vollständig ist. Darauf zu sehen: Sie selbst, Gabrielle Carteris (aka Andrea Zuckerman), Jennie Garth (aka Kelly Taylor) und Tori. Die Schauspielerinnen scheinen dabei bester Laune zu sein – aber noch etwas anderes sticht beim Betrachten des Schnappschusses sofort ins Auge: Die vier sehen wirklich immer noch so aus wie früher. "Warte, was???? Flashback-Foto oder heutiger Tag? Schätze, ihr müsst einschalten, um es herauszufinden", schreibt Shannen zu dem Pic.

In "BH90210" sollen die Schauspielstars allerdings nicht wieder in ihre alten Rollen schlüpfen, sondern überspitzte Versionen von sich selbst darstellen. Ein wesentlicher Charakter wird aber traurigerweise bei der Neuauflage fehlen: Luke Perry (✝52), der in der Serie als Dylan McKay die Herzen brach, verstarb dieses Jahr im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls.

