Während das fleißige Bienchen Gerda Lewis (26) als amtierende Bachelorette jeden Mittwochabend Rosen verteilt, kommt die Liebe auch im Promi Big Brother-Camp keinesfalls zu kurz: Zwischen den Kandidaten Tobias Wegener und Janine Pink knistert es nämlich gewaltig. Ein paar Skeptiker zweifeln an der Echtheit der Gefühle des Love Island-Hotties und der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin, doch das Pärchen hat auch einige Fürsprecher: Jürgen Trovato ist von der Echtheit der Turtelei überzeugt.

Kurz nach seinem Auszug aus dem Camp plauderte der TV-Schnüffler in der Sendung Promi Big Brother – Die Late Night Show aus dem Nähkästchen. "Ich finde das übrigens total genial, dass sich Leute in so einem Format auch kennenlernen", meinte der 57-Jährige. "Da haben sich natürlich auch Leute auf dem Campingplatz aufgeregt, dass da geturtelt wird", so der Berufsdetektiv weiter.

Seiner Meinung nach handelt es sich beim Tobine-Flirt aber nicht bloß um ein Schauspiel, sondern um ganz viele flatternde Schmetterlinge im Bauch. "Ich denke schon, dass sie es ernst meinen. Wenn es nicht so wäre, wären sie auch weiter gegangen", lautete seine Überzeugung.

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Jürgen Trovato (Mitte) mit den Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen bei "Promi Big Brother"

