Ist jetzt Schluss mit dem Liebes-Versteckspiel? Vor wenigen Wochen begannen die ersten Spekulationen um Halsey (24) und ihren Kollegen Yungblud (20): Die beiden Musiker wurden im November beim Verlassen eines Tonstudios gesichtet und wirkten dabei ziemlich vertraut. Seit Donnerstag sind sie gemeinsam in Australien unterwegs und wurden gleich bei ihrer Ankunft geknipst. Haar-Chamäleon Halsey und ihre stylische Begleitung stachen einfach sofort ins Auge!

Am Flughafen von Sydney leuchteten die rot gefärbten Haare der 24-Jährigen mit Yungbluds hellpinken Socken um die Wette. Das Duo wirkte dabei entspannt und gut gelaunt. Der Sänger gibt in Australien einige Konzerte, zu denen ihn Halsey offenbar begleitet. Kurz nach der Landung zeigten sich die zwei gemeinsam in einer Story auf seinem Instagram-Kanal. "Na, wo fahren wir hin? Das wird so krank", freute sich der 20-Jährige, während im Hintergrund Halsey zu sehen ist.

Offiziell haben die Popstars, die mit bürgerlichen Namen Ashley Nicolette Frangipane und Dominic Harrison heißen, ihre Liaison noch nicht bestätigt. Doch inzwischen ist immerhin klar, was sie Ende 2018 im Studio getrieben haben: Als Valentinstags-Geschenk an die Fans veröffentlichten sie am 14. Februar ihren gemeinsamen Song "11 Minutes" – ein Duett, in dem zwei Verliebte sich vermissen.

Instagram / iamhalsey Halsey, Musikerin

Instagram / yungblud Sängerin Halsey und Yungblud in Sydney

Media-Mode/SplashNews.com Yungblud und Halsey in Sydney

Glaubt ihr, zwischen den beiden geht mehr als Freundschaft? 86 Stimmen 54 Klaro! Sonst hätten sie doch schon ein Dementi abgegeben. 32 Nein, die beiden amüsieren sich bestimmt heimlich über die Gerüchte.



