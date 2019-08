Auch die Biebers können dem Alltag nicht für immer fernbleiben! Seit Monaten stellen sich ihre Fans die Frage, wann Justin (25) und seine Hailey (22) sich nach der standesamtlichen Trauung im vergangenen Jahr endlich zum zweiten Mal das Jawort geben wollen. Die Gerüchteküche brodelt und es wird gemunkelt, dass es schon im Herbst so weit sein soll. Bevor es aber an die stressigen Hochzeitsvorbereitungen geht, hatten sich die beiden Turteltauben bei einem Liebesurlaub noch einmal eine kleine Auszeit gegönnt. Zum Abschluss dieser Reise zieht das Paar auf einem aktuellen Schnappschuss lange Gesichter.

"Die Ferien sind offiziell vorbei. Zurück in die Realität", kommentiert Hailey ein Instagram-Bild von sich und ihrem Liebsten aus den Ferien. Und auch Justin verkündet auf seinem Profil zum gleichen Foto, dass die freie Zeit nun vorbei sei. Kein Wunder also, dass die zwei auf den Bildern nicht besonders happy wirken. Wer möchte schon eine traumhafte Urlaubskulisse gegen den tristen Alltag eintauschen? Wo genau die Biebers in den letzten Tagen ihre Zweisamkeit genossen haben, geht aus den Postings nicht hervor. Allerdings teilte die Blondine weitere Eindrücke mit ihren Followern und veröffentlichte ein Pic von sich mit einem niedlichen Lemur.

Doch nicht nur im Urlaub sind Biebs und seine Frau anscheinend ein Herz und eine Seele. Der Sänger und die 22-Jährige teilen immer wieder süße Pärchenbilder mit ihren Fans – und zeigen sich darauf sehr verliebt. Erst vor wenigen Wochen waren sie wieder einmal öffentlich auf Schmusekurs und knutschten leidenschaftlich vor der Linse.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Urlaub

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de