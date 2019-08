Sind sich Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) ihres Sieges im Sommerhaus der Stars ein wenig zu sicher? Auch in der fünften Folge schützt sich das Bachelor in Paradise-Paar wieder vor der Nominierung: Im Spiel "Du bist der Hammer" schaffen die beiden es am schnellsten, mit Nägeln zehn Ballons zum Platzen zu bringen. Anschließend zieht Joliz ein ziemlich selbstbewusstes Fazit: Kann sie überhaupt noch jemand aufhalten, sich den Titel "Promipaar des Jahres" zu schnappen?

Kurz nach ihrem erneuten Triumph gehen die Turteltauben ins Schlafzimmer, um sich gegenseitig Lob auszusprechen: "Das ist das fünfte Mal in Folge, dass uns niemand nominieren darf", schwärmt Yeliz. Für Johannes ist das ein klares Zeichen: "Guck mal, egal, was jetzt kommt, wir haben alle weggeballert, immer. Wir sind schon echt geil", meint er.

Doch wie erklärt sich Joliz seine nicht enden wollende Glückssträhne in den Spielen? "Wir geben immer alles und deswegen gewinnen wir auch immer", schlussfolgert Yeliz. Was glaubt ihr: Werden die zwei im Sommerhaus siegen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW / Max Kohr Johannes und Yeliz bei der ersten Sommerhaus-Challenge

TVNOW Yeliz Koc und Johannes Haller bei der Ankunft im Sommerhaus

TVNOW / Max Kohr Yeliz Koc und Johannes Haller

