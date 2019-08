Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) sind schon jetzt die heimlichen Spitzenreiter im Sommerhaus der Stars! Schon seit der ersten Episode bewiesen die ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten, dass sie ein gutes Team sind: Das Paar gewann bereits zwei wichtige Spiele und rettete sich damit vor den Nominierungen. Ihre Erfolgssträhne wollte auch in dieser Woche nicht abreißen: Yeliz und Johannes dominierten zum dritten Mal!

In der dritten "Das Sommerhaus der Stars"-Folge mussten die Paare ihr Können in den Laken beweisen und beim Spiel "Matratzensport" gemeinsam ein Bett beziehen. Dabei steckten sie gemeinsam in einem Schlafanzug, sodass sie jeweils nur einen ihrer Arme nutzen und sich nur auf ihren Partner abgestimmt bewegen konnten. Für Yeliz und Johannes kein Problem: In nur 10:33 Minuten waren der Blondschopf und die Beauty bettfertig – und sicherten sich damit den Einzug in die nächste Runde.

Doch nicht nur die einstigen Rosenanwärter genossen frühzeitige Sicherheit: In der zweiten Herausforderung der Woche mussten die Promi-Pärchen ein übergroßes Kreuzworträtsel lösen – Kate Merlan und ihr Freund Benjamin Boyce (50) absolvierten die Challenge als einziges Duo. Damit konnten auch das Model und der Musiker nicht von ihren Mitstreitern auf die Abschussliste gesetzt werden.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TV NOW Yeliz Koc und Johannes Haller in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im Urlaub

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kate Merlan und Benjamin Boyce, Sommerhaus-Paar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de