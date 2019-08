Man sieht ihr an, wie glücklich sie ist! Anfang August gab Heidi Klum (46) dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) auf einer Yacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort. Nach der Traumhochzeit haben sich die zwei gleich in ihre Flitterwochen gestürzt. An denen lässt das frisch vermählte Paar auch seine Fans teilhaben und postet fleißig Fotos aus Italien. Ein Schnappschuss kommt gerade besonders gut an: Heidi kassiert viel Lob für einen mädchenhaften Traum in Weiß!

Die Modelmama steht lächelnd in einem Laden. Zwischen knallig bunten Kleidern sticht sie in ihrem weißen Jumpsuit optisch hervor, ihr Gesicht wirkt ungeschminkt. Auf fast jedem ihrer aktuellen Instagram-Motive trägt sie Weiß. Die Follower überschütten sie in der Kommentarspalte mit Komplimenten für ihr jugendliches Aussehen. "Heidi, süß siehst du aus. Wie ein Mädchen – goldig!", schreibt eine Userin.

Für ihren frischen Look hat die vierfache Mutter laut eigener Aussage einen kostengünstigen Trick – sie schwört auf Babyshampoo. "Ich habe das Gefühl, dass einige Produkte zu stark sind und dir all deine natürlichen Öle entziehen. Was für Kinder gut ist, muss doch auch für Erwachsene gut sein", meint Heidi.

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Italien

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Kalifornien

Anzeige

Wie gefällt euch Heidi in dem weißen Jumpsuit? Steht ihr super! Wirkt unvorteilhaft an ihr! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de