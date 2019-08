Es war ein ganz normaler Wochenend-Ausflug in die Natur, an dem Superstar Adele Adkins (31) ihre Fans im Netz teilhaben ließ. Und die schauten bei einem Schnappschuss der 31-jährigen Sängerin mit der gefühlvollen Power-Stimme ganz genau hin: Verträumt hockt Adele im Freizeitlook zwischen den Felsen des Antelope Canyon in Arizona, das Gesicht in die Hände gestützt – und präsentiert auf diese Weise ganz beiläufig einen Liebesbeweis, der unter die Haut geht!

Auf dem Unterarm der erfolgreichen Musikerin ist deutlich ein neues Tattoo zu erkennen: ein Bild des Planeten Saturn. Wie die Daily Mail berichtet, ist das kleine Kunstwerk dem einzigen Mann gewidmet, für den Adeles Herz seit der Trennung von Ehemann Simon Konecki im April schlägt: Sohn Angelo! Der Saturn symbolisiert Zuverlässigkeit und Geduld. Schon 2015 schwärmte die Pop-Diva in der New York Times über den damals Zweijährigen: “Er ist die Liebe und das Licht meines Lebens.”

Damals erklärte die “Hello”-Interpretin auch noch ganz nebenbei die Bedeutung eines weiteren Tattoos, das sie sich für ihren Sohn hat stechen lassen: “Er ist mein Paradies.” Echte Fans wissen: Auf Adeles linker Hand ist das Wort “paradise” tätowiert. Die Liebe zu ihrem heute sechsjährigen Sohn hat sich die 15-fache Grammy-Preisträgerin gleich mehrfach auf der Haut verewigen lassen: Hinter ihrem rechten Ohr ist ein großes, geschwungenes “A” zu sehen, auf ihrer rechten Hand sein Name, Angelo.

