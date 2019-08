Bei Promi Big Brother fallen die Masken: Ist Lilo von Kiesenwetter etwa nicht die nette alte Dame, für die sie von jedem gehalten wurde? Bei der gestrigen Folge wurden alle Container-Bewohner mit den fiesesten Lästereien ihrer Mitstreiter konfrontiert. Dabei waren einige Kandidaten vor allem von der Hellseherin negativ überrascht. Janine Pink und Joey Heindle (26) waren sogar so echauffiert, dass sie die Zukunftskennerin zur Rede stellten.

Im Kreuzverhör wollen die beiden J-Namensträger von Lilo wissen, warum sie hinter ihren Rücken so viel Schlechtes vom Stapel gelassen hat. "Ich war schockiert! Wie du das gesagt hast... Der Ton macht die Musik", bohrt die Schauspielerin nach. Die 65-Jährige antwortete äußerst laut, sie findet, dass die Liebelei zwischen Janine (32) und Tobias Wegener die Brünette sehr vom Rest distanziert: "Seit ihr zusammen seid, haben wir gar nicht mehr so viel geredet wie früher! Und da habe ich gesagt: Du bist nicht mein Favorit. Was ist daran schlimm?" Lilo behaart darauf, dass der Love Island-Boy ihre Nummer eins sei und die Sächsin schlicht und ergreifend nicht.

Joey bekam aber nicht nur von Lilo verbal auf den Deckel. Besonders Chris Manazidis und Zlatko Trpkovski (43) hatten es auf den ehemaligen DSDS-Kandidaten abgesehen und zogen oft über ihn her. Die beiden sind aber nun bereits ausgeschieden, ob dieses Schicksal jetzt auch Lilo blüht?

SAT.1 Lilo von Kiesenwetter und Janine Pink bei Promi BB 2019

SAT.1 Lilo von Kiesenwetter, Joey Heindle und Janine Pink bei Promi BB 2019

SAT.1 Joey Heindle, Musiker

