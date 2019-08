Sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (38) richtige Heuchler? Das fragen sich die Fans des royalen Paares. Schließlich betonen der Herzog und die Herzogin von Sussex regelmäßig, wie wichtig es sei, auf die Umwelt und den Klimawandel Acht zu geben. Doch zuletzt reisten sie innerhalb von elf Tagen viermal in einem Privatjet durch Europa, um sich mit Söhnchen Archie eine schöne Zeit zu machen. Diese Kritik hält Elton John (72) jedoch für völlig unangebracht: Eine der Reisen hatte er nämlich selbst organisiert.

Auf Instagram veröffentlichte die Musiklegende nun eine flammende Verteidigung für den Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und dessen Ehefrau. Die Diskussionen über deren Urlaub in seinem Feriendomizil in Nizza würde ihn und seinen Partner nämlich total auf die Palme bringen. "Nach einem stressigen Jahr, in dem sie sich für wohltätige Zwecke eingesetzt haben, wollten David und ich der jungen Familie einen privaten Urlaub im Schutze und der Ruhe unseres Zuhauses bieten." Für weitere Sicherheit sollte die von ihm bereitgestellte Privatmaschine sorgen. Diese Verantwortung fühle der "Rocket Man"-Interpret nicht zuletzt wegen seiner engen Verbindung zu Harrys verstorbener Mutter.

Von dem Vorwurf, dass ihre Reise im Gegensatz zu einem Linienflug die Umwelt viel mehr belaste, wollte der 72-Jährige ebenfalls nichts wissen. "Um Prinz Harrys Engagement für die Umwelt zusätzlich zu unterstützen, haben wir dafür gesorgt, dass ihr Flug klimaneutral war." Sie spendeten eine gewisse Summe an die Organisation Carbon Footprint.

Getty Images Elton John, Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der "König der Löwen"-Europa-Premiere

Dutch Press Photo/WENN.com Prince Harry und Elton John auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam

Getty Images Elton John, Musik-Legende

