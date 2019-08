Die heutige Folge von Promi Big Brother hatte es wieder voll in sich – die Nachwehen der gestrigen Ausgabe waren immens. So wurden gestern jedem Bewohner Lästereien seiner Mitstreiter vorgespielt – in der heutigen Episode kam es deswegen zum Beef mit Lilo von Kiesenwetter. Ein weiteres Highlight war die Optik von Moderator Jochen Schropp (40) – er erschien überraschend mit einem markanten Schnauzer. In der heutigen Sendung löste er auch gleich das Rätsel um seine spontane Typveränderung.

Das TV-Gesicht konnte nämlich zusätzlich zu seinem PBB-Engagement noch einen weiteren Job an Land ziehen. "Ich drehe ab morgen einen Film und deswegen musste eine kleine Typveränderung sein. Sie müssen bis zum Ende der Woche mit dem Schnauzer klarkommen", so der Bartträger. Um welchen Streifen es sich dabei genau handelt, verrät der Sprecher allerdings nicht. Vielleicht gibt er in den nächsten Episoden noch weitere Hinweise.

Auf Instagram veröffentlichte Jochen zusätzlich einen Schnappschuss von der haarigen Deko. Das Feedback seiner Follower ist sehr gemischt. Einige Zuschauer erkennen ihn ihm nun sogar Kultrolle Magnum.

Getty Images Jochen Schropp beim Deuschen Film Preis

SAT.1/Marcus Höhn "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp im Juni 2019

