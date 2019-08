Was für ein Schock! Bei Das Sommerhaus der Stars beichtete Willi Herren (44), dass er anderthalb Jahre zweigleisig gefahren war. Während der Beziehung mit seiner Ex Jana Windolph war er bereits mit seiner heutigen Frau Jasmin zusammen. Mehr Details gab der Musiker zu dem Fehltritt nicht preis – seine Ex aber schon: Jana erklärte nun in einem Interview, wie die Dreiecks-Geschichte ans Licht kam.

Gegenüber RTL verriet sie, dass sie auf eine "ganz unschöne Art" von Willis Vertrauensbruch erfahren habe. Sie habe während der Haartransplantations-OP des Musikers eine WhatsApp-Nachricht von Jasmin erhalten. "Da stand drin, dass sie die Frau an seiner Seite ist. Ich war so geschockt, während der OP, dass ich ihn direkt drauf angesprochen habe", erinnert sich die Blondine. Doch der Sänger habe damals alles abgestritten.

Sie habe ihm geglaubt, dass es mit Jasmin zu Ende ist und sie aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen würde. Aber als sie dann erfahren hatte, dass Willi und Jasmin heiraten wollen, zog sie endgültig einen Schlussstrich. "Ich glaube, dass sie das auch wusste... Dass sie wenn sie ihn heiratet, ihn für sich allein hat", mutmaßt Jana weiter.

Starpress/WENN.com Jasmin und Willi Herren im Mai 2019 auf Mallorca

Sascha Schürmann Jana Windolph und Willi Herren

P.Hoffmann/WENN.com Jasmin und Willi Herren im Mai 2019 in Gelsenkirchen

