Nicht nur knutschen, sonnen und shoppen! Gerade genießen Supermodel Heidi Klum (46) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) ihren Liebesurlaub in Italien. Nachdem die beiden sich auf einer Luxusjacht im Golf von Neapel das Jawort gegeben haben, schippern sie aktuell an der Küste entlang und unternehmen auch immer wieder Ausflüge an Land. Während Heidi in den vergangenen Tagen Momente der Zweisamkeit oder Shopping-Pics teilte, zeigt sie jetzt: Auch Kultur- und Familienzeit steht in Bella Italia auf dem Programm!

Rund zwei Wochen nach der romantischen Hochzeitszeremonie auf offener See geht es für Heidi und ihre Liebsten in die Ruinenstadt Pompeji. Auf einem Instagram-Foto sieht man das frischgebackene Ehepaar samt den Kids Johan (12), Helene, Henry (13) und Lou (9) vor den Überresten der antiken Stadt, die vor Tausenden von Jahren unter der Vulkanasche des Vesuvs verschwunden ist. Auch auf weiteren Social-Media-Pics ist zu sehen, wie die Klum-Sprösslinge den historischen Ort besichtigen.

Wenn die Turteltauben gerade nicht an Land unterwegs sind, genießen sie aber vor allem das traumhafte Blau rings um ihren Cruiser "Christina O". Vor einigen Tagen konnte man Heidi und den Musiker dabei beobachten, wie sie mit einem Jetski über die Wellen ritten.

