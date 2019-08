Heute heißt es bei Promi Big Brother "Auf Wiedersehen Luxuscamp"! Eigentlich wohnen die Promis in dem TV-Format in zwei getrennten Camps. Es gibt einmal das Zeltlager, wo die TV-Gesichter mit Luftmatratzen und karger Verpflegung zurechtkommen müssen und auf der anderen Seite liegt das Luxuscamp, in dem keine Wünsche offen bleiben. Damit ist jetzt aber Schluss: Das Luxuscamp wurde nun geschlossen!

Bisher hatten drei Bewohner immer die Chance, sich bei einer Challenge einen Platz im Glamour-Bereich zu erkämpfen. Zuletzt durften Joey Heindle (26), Janine Pink (32) und Tobias Wegener im Luxus schwelgen. Nun hat Big Brother allerdings entschieden, dass mit Komfort nun endgültig Schluss ist. Die drei Luxuscamper mussten zurück ins Zeltlager zu ihren Konkurrenten ziehen.

Dass diese Regeländerung ansteht, hätten sich die "Promi Big Brother"-Bewohner allerdings schon denken können. Immerhin kämpften sie bei der heutigen Challenge nicht für den Wechsel in den Luxusbereich, sondern für Nominierungsschutz. Daher konnten Janine, Joey und Tobi – die die Challenge gewonnen haben – heute von ihren Mitbewohnern nicht auf die Abschussliste gesetzt werden.

Sat.1 Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Theresia Fischer und Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 "Promi Big Brother" 2019

