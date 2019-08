Bei Paradise Hotel ist Salvatore Vassallo aktuell in Flirtlaune! Der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer ist einer von fünf verbliebenen Single-Männern, die in das Paar-Hotel eingecheckt haben – er buhlt vor paradiesischer Kulisse um die Gunst von Linda Schwarz, Miriam Behrens, Stephanie Melchers und Co. Seine Ex-Freundin Christina Dimitriou kennt den Italiener ganz genau – und verrät Promiflash jetzt, welches Girl Salva gefallen könnte.

"Von allen ein bisschen was zusammengestellt – dann würde er die nehmen", meint sie. Christina hat Bedenken, dass dem Kuppelshow-Teilnehmer keine Lady so richtig gefalle. In einer Kandidatin sieht sie aber noch etwas Potential: Stephanie könnte ihrer Meinung nach die besten Chancen bei dem Muskelmann haben: "Vom Körper her – laut Salvatore, wie ich ihn kenne – hat sie den besten Körper. Er steht halt auf dünne Frauen."

Mit dieser Vermutung behält sie möglicherweise Recht. In der neuesten Folge, die seit Dienstag auf TVNOW zu sehen ist, entscheidet sich Mr. Sombrero, wie Salvatore sich seit der Show nennen darf, nicht nur für ein Einzel-Date mit der Blondine, sondern darf nach der Paar-Zeremonie sogar das Bett mit ihr teilen. Für Konkurrent Aaron Belo hat es sich schon ausgeflirtet. Er musste nach gleich zwei Abfuhren der Single-Damen sein Zimmer räumen.

Instagram / salvatore_officiall Kuppelshow-Kandidat Salvatore Vassallo

Instagram / melchersstephie "Paradise Hotel"-Girl Stephanie Melchers

Instagram / aaron.belo "Paradise Hotel"-Boy Aaron Belo

