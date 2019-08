Pärchen-Wahl im Paradise Hotel – und die Damen hatten das Sagen! Für einen Kandidaten war am gestrigen Abend der Traumurlaub in der paradiesischen Bleibe vorbei, denn nach der zweiten Paar-Zeremonie war am Ende ein männlicher Hotelgast übrig geblieben. Sein Exit hatte sich bereits seit der ersten Woche angedeutet: Denn auf Aaron Belo stand offenbar keine der flirtbereiten Ladys so richtig.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht mehr gemacht habe", erklärte der enttäuschte Aaron nach seinem Aus. Die sechs verbliebenen Männer durften sich in der vierten Folge ihre Herzensdame aussuchen, doch auf die Chance mit Linda Schwarz das Zimmer zu teilen, hatten gleich drei der Liebesanwärter gehofft – denn auch Kevin Schumann und Elyas Ayari wollten die ehemalige Love Island-Beauty kennenlernen. Die Dame der Begierde durfte entscheiden – und wollte die nächtliche Zweisamkeit mit Elyas nutzen.

Für Aaron und Konkurrent Kevin ging es ins Stechen um den letzten Platz in Jacqueline Knorrs Bett. "Keine Chance, ist vorbei", war sich der Barkeeper bereits sicher, denn die Blondine hatte ihn bereits in der ersten Nacht abblitzen lassen. Während er direkt auf Tuchfühlung gehen wollte – und die Finger kaum von der 30-Jährigen lassen konnte, hatte die ihn eiskalt abserviert. Kein Wunder also, dass sie sich bei der gestrigen Partner-Wahl für Dauer-Single Kevin entschied.

