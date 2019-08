Schocknachricht von Tee Grizzley! Für den Rapper könnte es karrieretechnisch in letzter Zeit wohl kaum besser laufen. Er arbeitete zusammen mit Timbaland (48) an seinem neuen Album "Scriptures" und ist auch in einem Song von Kanye West (42) zu hören. Privat gibt es nun aber schlimme Nachrichten von dem Musiker: Tee Grizzleys Tante JB, die auch seine Managerin war, wurde in einem Auto erschossen!

Das berichtet nun das Portal HotNewHipHopDetroit. Demnach waren Tee und seine Managerin am Dienstagabend in einem Uber auf dem Weg zu einem Casino in Detroit, als Schüsse auf den Wagen abgefeuert wurden. JB soll von gleich mehreren Kugeln getroffen und getötet worden sein. Sie war gerade einmal 41 Jahre alt. Ob Tee ebenfalls verletzt wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Auch, wer hinter diesem Anschlag stecken könnte, ist bislang noch völlig unklar.

Terry Sanchez Wallace Jr. – wie Tee Grizzley mit bürgerlichem Namen heißt – wurde 2017 durch Songs wie "From the D to the A" und "No Effort" von seinem Album "My Moment" bekannt. Seither hat er bereits zwei weitere Alben veröffentlicht.

Getty Images Tee Grizzley bei einem Konzert in Los Angeles

Getty Images Tee Grizzley in Atlanta, 2019

Getty Images Tee Grizzley im Barclays Center in New York



