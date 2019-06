Wo steckt eigentlich Hit-Master Timbaland (48)? Noch vor zehn Jahren war der Producer nicht aus der Musikwelt wegzudenken: Er produzierte Songs mit Superstars wie Justin Timberlake (38), Nelly Furtado (40) und Katy Perry (34), gab dem One Republic-Titel "Apologize" ein neues Gewand und räumte unzählige Auszeichnungen für seine Verkäufe ab. Seit seinem letzten Album "Shock Value II", das 2009 erschienen ist, wurde es ruhiger um den Musiker – die Kommentare unter seinen Videos zeigen, dass seine Songs vermisst werden. Dabei ist Timbaland bis heute noch aktiv und trat sogar gerade erst in Deutschland auf!

Auf seinem Instagram-Account zeigt der 48-Jährige, dass er nach wie vor gut ausgelastet ist im Business: Aktuell macht er Beats für seinen Rap-Kollegen Tee Grizzley, dessen neues Album "Scriptures" er mitproduziert hat. Die Liste der Acts, an deren Liedern Timbaland allein im vergangenen Jahr mitgearbeitet hat, liest sich wie ein Who is Who der Szene: Maluma (25), Wiz Khalifa (31), Little Mix, Mariah Carey (49), Zayn Malik (26) und Sam Smith (27) sind nur sechs der vielen Acts, die 2018 Timbo-Singles veröffentlicht haben. Auch sein alter Kumpel Justin Timberlake setzt weiterhin auf die Unterstützung des US-Stars: Vier Titel seines Albums "Man Of The Woods" sind zusammen mit Timbaland entstanden. Ein Solo-Album des Produzenten steht dagegen seit Jahren aus, obwohl es bereits einige Song-Veröffentlichungen gegeben hat.

Vor einigen Tagen hatten die deutschen Fans des Kult-Producers sogar die Chance, ihn live zu sehen: Am vergangenen Wochenende gesellte sich Timbaland beim World Club Dome in Frankfurt als Special Guest zu Star-DJ Steve Aoki (41) auf die Bühne. "Einer der besten Produzenten aller Zeiten, einer meiner liebsten Produzenten. Ich habe seine Musik mein Leben lang gehört, ihr habt sie gehört – und ich kann nicht glauben, dass ich die Bühne mit dem einzig wahren Timbaland teile", kündigte Steve seinen Co-Act an, der ein Medley aus seinen Mega-Hits wie "Give It To Me", "Carry Out" und "Morning After Dark" spielte.

Privat scheint es für Timothy Zachary Mosley, wie Timbaland bürgerlich heißt, ebenfalls gut zu laufen. Nachdem vor vier Jahren zum zweiten Mal die Rede von Scheidung war, haben er und Monique Idlett sich offenbar wieder zusammengerauft. Der Songwriter und seine Frau, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, zeigten sich im Oktober 2018 einträchtig bei einem Event im kalifornischen Santa Monica. Seit elf Jahren sind die zwei verheiratet.

Getty Images Timbaland beim "Something in the Water"-Festival im April 2019

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Timbaland bei den MTV Video Music Awards 2007

Anzeige

Getty Images Timbaland bei einem Auftritt im April 2019

Anzeige

Getty Images Monique Idlett und Timbaland im Oktober 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de