Sie kann die Murmeltier-Liebe verstehen! Das kleine Stofftier Herbert wurde im Promi Big Brother-Camp erneut zum großen Thema: Denn Joey (26) nominierte Theresia mit der Begründung, dass diese mit Stofftieren sprechen würde. Das schien die Ex-GNTM-Kandidatin sehr verletzt zu haben, denn sie suchte im Anschluss sofort Trost bei Sylvia Leifheit. Diese zeigte viel Verständnis, musste sich jedoch in der gestrigen Folge bereits von ihr verabschieden und das Zeltlager verlassen. Nun erklärt Sylvia im Promiflash-Interview, was sie von Theresias Umgang mit Herbert hält.

Die besonnene Schauspielerin spricht sehr rücksichtsvoll über ihre Ex-Mitstreiterin. Sie würde lieber im Erdboden versinken, als die Stofftier-Thematik zu werten. Sie habe zu viel Respekt vor Theresia und ihrem Menschsein. Auch an Theresias Gefühlen für Herbert scheint sie keine Kritik üben zu wollen: "Das Mädchen nimmt dieses Stofftierchen als eine Art Anker, sie sagt selbst Talisman oder Glücksbringer – ist doch super. Meine Güte, bitte mach das und sei glücklich und sei weiter so ein wundervoller Mensch."

Herbert scheint Theresia tatsächlich viel zu bedeuten. Das Model erklärte Joey in der gestrigen Folge, dass das Kuscheltier für sie ihren verstorbenen Großvater symbolisiere. "Manche mögen es bekloppt finden, dass ich mit Herbert spreche, aber eigentlich kommuniziere ich mit meinem Opa", so die Blondine.

SAT.1 Theresia Fischer und Kuscheltier Herbert

© SAT.1/Marc Rehbeck Sylvia Leifheit bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Theresia Fischer und Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

