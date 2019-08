Es ist die Liebesgeschichte des Jahres im deutschen Fernsehen – dabei ist Promi Big Brother nicht einmal eine Dating-Show. Nichtsdestotrotz haben sich Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) in dem TV-Container nicht gesucht, aber gefunden. Die ganze Nation kann den Reality-Stars beim Verlieben zugucken. Hier und da wird den beiden von Zweiflern ein falsches Spiel unterstellt. Und auch Janine scheint der ganzen Idylle mit Tobi noch nicht so ganz trauen zu wollen.

Das wird in einem Trailer zur heutigen Folge klar, als die beiden einmal mehr ein klärendes Gespräch über ihre sehr frische Beziehung führen. Heutiger Tagespunkt - das Alter. Dem Ex-Love Island-Teilnehmer rutscht dabei ein böser Seitenhieb raus: "Aber krass, du bist doch schon in einem Alter, in dem es nicht so normal ist, dass man single ist. Ich hatte noch nie eine ältere Frau." Nach dem ersten Schrecken erwiderte die Sächsin: "Auf alten Schiffen lernt man das Segeln." Mit dieser Aussage schien der Muskelmann nicht so zufrieden, gibt es jetzt etwa richtig Ärger im Paradies?

Das ist nicht der erste Diss, den Tobi in Richtung seiner neuen Liebsten schießt. In der letzten Folge antwortete er Joey, als dieser wissen wollte, ob Tobi Janine liebt: "Gezwungenermaßen!" Liebliche Harmonie klingt anders. Findet ihr, dass der Altersunterschied der beiden zu groß ist? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab!

SAT.1 Tobias Wegener und Janine Pink

