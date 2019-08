Am gestrigen Abend ging es in der Promi Big Brother-Live-Challenge im wahrsten Sinne des Wortes ums Kräftemessen! Theresia Fischer und Janine Pink (32) sollten an einem Seilzug hängend Gummi-Tintenfische aus einem Pool angeln – ihre jeweiligen Teams hatten dabei die Kontrolle über die Stricke. Team Luxuscamp ging aus diesem Spiel letztendlich als Sieger hervor, sodass Janine, Tobias Wegener und Joey Heindle (26) nicht auf die Abschussliste gesetzt werden konnten. Zwei starke Männer am Seil gegen Almklausi (49) und Lilo von Kiesenwetter fanden viele Zuschauer allerdings nicht fair. Jetzt hat sich der Sender gegenüber Promiflash zu dem umstrittenen Wettkampf geäußert.

"Beim Duell 'Angler versenken' wurde ein Seilsystem mit Flaschenzug verwendet. Die nötige Kraft, um einen Bewohner zu heben, wurde also entsprechend ausgeglichen und fair verteilt. Wichtig für den Sieg war auch die richtige Zugtechnik. Dies wurde den Bewohnern vorher erklärt. Das Luxuscamp-Team hat diese besser umgesetzt. Die Teams ergaben sich durch die aktuelle Aufteilung der beiden Bereiche und den Verlauf der bisherigen Sendungen. Wann welches Duell gespielt wird, steht bereits Wochen vorher fest", erklärte ein Sprecher gegenüber Promiflash.

Leidtragende des gestrigen Abends war am Ende Seherin Lilo. Sie wurde nach der Nominierung aus der Show gekickt. Nach ihrem Aus zeigte sie sich zwar froh, die Matches hinter sich gebracht zu haben, machte jedoch auch klar: "Gegen Tobis Muskeln kommen weder meine noch die vom Almklausi an. Tobi hat ja quasi seine Freundin ganz alleine gezogen." Ärgern würde sich die Camp-Mutti darüber aber auch nicht.

© Sat.1 Theresia Fischer bei einer Promi BB-Live-Challenge

Anzeige

© Sat.1 Eine "Promi Big Brother" Live-Challenge

Anzeige

© Sat.1 Lilo von Kiesenwetter bei ihrm Promi BB-Auszug

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de