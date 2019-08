Ging es bei der gestrigen Challenge etwa nicht mit rechten Dingen zu? Auch am Mittwoch stand während der Livesendung von Promi Big Brother mal wieder ein Match an, das über die Zukunft der Container-Bewohner entschied: Beim "Anglerversenken" mussten Theresia Fischer und Janine Pink (32), an einem Seil hängend, Gummi-Tintenfische aus einem Becken fischen. Die Seile hielten zwei ihrer jeweiligen Lagerkollegen – und hier lag der Hund begraben: Die Zusammensetzung der beiden Teams fanden viele Promiflash-Leser unfair!

In einer Umfrage äußerten stolze 3.052 Leser (Stand: 22.08.2019 10:34 Uhr) ihre Meinung, wobei mehr als die Hälfte den Sieg der Luxuscamper Janine, Joey (26) und Tobi nicht gerechtfertigt findet: 1.640 User (53,7 Prozent) fanden, dass die Teams total unausgeglichen besetzt waren. Immerhin sei Theresia nicht nur deutlich größer als ihre zierliche Konkurrentin, die langbeinige Blondine wurde außerdem ausgerechnet von der Camp-Ältesten Lilo und dem gerade erst aus dem Krankenhaus entlassenen Schlagerstar Almklausi (49) balanciert. Die um einiges kleinere Janine hing dagegen am Seil von Muskelmann Tobias und dem sportlichen Joey.

Nur 1.412 Zuschauer (46,3 Prozent) konnten den Wirbel nicht nachvollziehen. In ihren Augen sei die Challenge ganz fair abgelaufen. Das Ende vom Lied war, dass nur die Zeltbewohner auf die Abschussliste gesetzt werden konnten – während der nominierte Almklausi vom Publikum verschont wurde, musste Lilo letztendlich die Koffer packen.

Sat. 1 Theresia Fischer und Janine Pink

Promi Big Brother, Sat.1 Tobias Wegener im Live-Duell bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Almklausi in der zweiten "Promi Big Brother"-Folge

