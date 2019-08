Stups versetzt ihre Fans in große Sorge! Gerade hatte der Schwiegertochter gesucht-Star noch allen Grund zum Feiern. Ihr Sohn Ingo (28) hat sich endlich mit seiner Partnerin Annika verlobt! Doch auf dieses schöne Ereignis vor wenigen Tagen folgte nun ein ziemlicher Dämpfer. Die Reality-Bekanntheit hatte einen kleinen Unfall in ihren eigenen vier Wänden: Nach einem Treppensturz muss Stups sogar operiert werden!

"Ich bin über die Hundetreppe gestolpert", klagte Stups ihren Followern ihr Leid. Am heutigen Donnerstag werde sie sich ins Krankenhaus einliefern, um sich am Freitag am Knie sogar operieren zu lassen. Dazu veröffentlichte das herzliche TV-Gesicht zwei Bilder ihres Beines, auf denen deutliche Blessuren zu erkennen sind. Ihre Fans wünschen ihr in den Kommentaren natürlich nichts, als gute Besserung: "Ich wünsche dir viel Kraft für die OP", war nur einer der liebevollen Kommentare.

Doch wer kümmert sich in der Zeit von Stups' Abwesenheit um ihren lädierten Ehemann Lutz? Zuletzt wurde bekannt, dass der Familienvater an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet. Doch auch diese Frage beantwortet Stups ihren Abonnenten: "Keine Sorgen um Lutz. Er wird in der Zeit von Ingo, Annika und Iris gepflegt."

Facebook / Stups-und-Lutz-die-romantischen-Rheinländer- Stups' verletztes Bein

Facebook / Stups-und-Lutz-die-romantischen-Rheinländer Lutz, "Schwiegertochter gesucht"-Star

Facebook / IngoOffizielleFanpage Birgit alias Stups, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

