Die aktuelle Folge von Promi Big Brother hat es wortwörtlich in sich! Das Liebes-Karussell um Tobias Wegener und Janine Pink (32) dreht sich immer heftiger. In dem einen Moment dissen und ärgern sie sich, im nächsten Moment lieben sie sich wieder. Schließlich gibt der Ex-Love Island-Schnuckel bekannt – er und die Schauspielerin sind wirklich ein Paar. Um eine andere verzwickte Situation musste sich in der Zwischenzeit TV-Camperin Theresia Fischer kümmern.

Das Gemeinschaftsklo am Zeltlager war nämlich so krass verstopft, dass man gar nicht mehr sein Geschäft verrichten konnte. Da sich das blonde Model so lautstark über diese Lage beschwerte, wurde sie vom großen Bruder auserkoren, die Situation wortwörtlich in die Hand zu nehmen. So bekam Theresia einen Eimer, Handschuhe und einen Klopömpel zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der Utensilien stießen bei der TV-Darstellerin nicht unbedingt auf Verständnis: "Für was ist der Eimer, soll ich das etwa rausholen?" Kurze Zeit später legte sie Hand an und es war kein schöner Anblick. "Wer hat so hart geschissen man? So ein harter Schiss ey", beschwerte sie sich. Doch zu guter Letzt konnte sie das Rohr wieder freilegen.

Da sie diese Klo-Situation so gut lösen konnte, bekam die Blondine Anerkennung von PBB-Konkurrentin Lilo von Kiesenwetter. Doch wie findet ihr die Aktion? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Sat. 1 Theresia Fischer bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Theresia Fischer bei "Promi Big Brother"

SAT.1 Joey Heindle und Theresia Fischer auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz

