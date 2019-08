Für ihren Job nimmt sie wohl so einiges in Kauf! Für Schauspielerin Kirsten Dunst (37), die bald in der Serie “On Becoming a God in Central Florida” in der Hauptrolle als Krystal Gill zu sehen sein wird, wurde es während der Dreharbeiten teilweise etwas kniffelig: Während der Zeit am Set konnte die 37-jährige Mutter an manchen Tagen ihr eigenes Kind nicht in den Arm nehmen – wegen ihrer Sprühbräune!

In der Late Show von Stephen Colbert (55) plauderte Kirsten aus dem Nähkästchen: “Ich bekam für die Rolle jeden Sonntag eine Sprühbräune. Ich erinnere mich an einen Montagmorgen, an dem meine Schwiegermutter mir schrieb, dass Ennis braun-rötliches Haar bekommen würde. Ich sagte ‘Lisa, das ist meine Sprühbräune!’“ Also musste die Deutsch-Amerikanerin eine Entscheidung treffen: “An Sonntagen konnte ich mein Kind nicht halten (…), ansonsten hätte ich all das Spray nur auf Ennis übertragen.“

Doch glücklicherweise hat der “Spider-Man”-Star genug Freunde und Familie um sich herum, die sich um ihren kleinen Schatz kümmern konnten. Die Serie “On Becoming a God in Central Florida” wird übrigens ab dem 25. August auf Showtime zu sehen sein.

