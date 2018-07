Vor gerade einmal zwei Monaten wurde Kirsten Dunst (36) zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Verlobten Jesse Plemons (30) freute sie sich am 3. Mai über die Geburt ihres kleinen Sohnes Ennis Howard. Seitdem ist es still geworden um die junge Familie – bis jetzt! Nun zeigte sich die frischgebackene Mutter erstmals nach der Geburt mit ihrem kleinen Racker in der Öffentlichkeit – doch Ennis' Gesicht bleibt verborgen.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung Daily Mail erwischten Paparazzi die Schauspielerin mit deutschen Wurzeln am vergangenen Donnerstag. Schauplatz dieses öffentlichen Auftritts war der Los Angeles International Airport. Ziemlich energisch schob Kirsten den dunkelblauen Kinderwagen vor sich her und signalisierte den Fotografen mit einer eindeutigen Handbewegung: bitte keine Fotos! Anscheinend wollte sie nicht, dass ihr Sohn abgelichtet wird. Das setzte sie auch durch, denn Ennis ist auf den Bildern nicht zu sehen.

Die "Interview mit einem Vampir"-Darstellerin war in Begleitung einer Freundin – Jesse war offenbar nicht an Bord des Flugzeugs. Mit dem 30-jährigen Schauspieler ist Kirsten seit Januar 2017 verlobt. Das Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix-Serie "Fargo" kennen.

SPL5009707_011 Kirsten Dunst mit Sohn Ennis Howard und einer Freundin am Flughafen von Los Angeles

Anzeige

Splash News Kirsten Dunst (rechts) mit Sohn Ennis Howard und einer Freundin am Flughafen von Los Angeles

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei der "Fargo"-Pemiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de