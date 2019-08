Was halten eigentlich die deutschen Promis von der Liebelei zwischen Tobias Wegener und Janine Pink (32) im Promi Big Brother-Container? Heute Abend geht die aktuelle Staffel der beliebten Reality-Show zu Ende. Und während all der Folgen änderte sich eine Sache nie: Tobine lieferte den Zuschauern stets romantische Momente, mal mit Küssen, mal ohne. Aber hat ihre Partnerschaft auch nach dem Auszug am Freitag noch Bestand? Sängerin Doreen Steinert (32) ist sich da im Gespräch mit Promiflash noch nicht so sicher!

Promiflash traf die Musikerin bei der Eröffnung von Jimi Blue Ochsenknechts (27) neuer Bar bOx. Die 32-Jährige verfolgte in diesem Jahr wie die meisten deutschen TV-Fans die Container-Sendung. Sie könne sich auf jeden Fall vorstellen, dass die Gefühle von Tobine echt sind: "Ich glaube, wenn man auf so einem engen Raum ist und sich unter solchen extremen Umständen kennenlernt, dass es dann auch zu extremen Gefühlen führen kann. Ich glaube, dass das für den Moment ziemlich echt aussieht", berichtete sie.

Ob die Beziehung allerdings auch alltagstauglich ist, darauf wollte sich Doreen noch nicht festlegen: "Man weiß halt nicht, ob das Bestand hat, wenn die wieder raus sind. Aber das ist auch eigentlich scheiß-egal. Hauptsache, sie nehmen es mit", gab sie sich optimistisch. Was glaubt ihr: Bleibt Tobine nach "Promi BB" zusammen?

Getty Images Doreen Steinert 2017 in Berlin

Anzeige

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert alias REEN

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de