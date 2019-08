Die Mitcamper sind von dieser Promi Big Brother-Liebe überzeugt! Jetzt stehen die Finalisten für das beliebte TV-Format fest. Neben Joey Heindle (26) und Theresia Fischer ist auch das frisch verliebte Pärchen Tobias Wegener und Janine Pink (32) dabei. Einige böse Zungen hatten zuvor behauptet, dass Letztere ihre Liebelei nur vorspielen, um zusätzliche Sympathiepunkte zu sammeln. Viele von Tobines Ex-Mitbewohnern halten jedoch klar dagegen: Sylvia Leifheit gerät bei den beiden Turteltauben sogar regelrecht ins Schwärmen.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte die Schauspielerin nach ihrem Exit auch über das viel diskutierte Camp-Pärchen. Dass das TV-Format nicht mit dem Alltag gleichzusetzen sei, liege auf der Hand – dennoch glaubt Sylvia an eine Zukunft der Beziehung. "Ich hoffe es für sie! Es liegt natürlich in deren Händen", gab sie sich optimistisch. Sie wünsche es ihren Ex-Mitstreitern in jedem Falle sehr. "Sie sind ein schönes Paar und ich finde, die beiden passen sehr gut zusammen", schwärmte sie weiter.

Dass Tobi und Janines Gefühle gespielt sind – davon geht Sylvia eher nicht aus. "Ich habe die beiden ja nicht dauernd um mich gehabt. [...] Deswegen habe ich es so intensiv nicht mitbekommen und deswegen konnten wir auch nicht so eine intensive Bindung aufbauen", erklärte sie vorab. Aber: "Das, was ich gesehen habe, fand ich sehr authentisch."

Instagram / sylvialeifheit Sylvia Leifheit im August 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Instagram / sylvialeifheit Sylvia Leifheit, Schauspielerin

