Heidi Klum (46) wird ihre Traumhochzeit sicherlich nie vergessen! Anfang August feierten das Topmodel und ihr Partner Tom Kaulitz (29) anlässlich ihrer Vermählung eine dreitägige Fete auf der italienischen Insel Capri. In einem Social-Media-Post erinnerte sich die Wahl-Amerikanerin jetzt wehmütig an die Zeit dieses Liebestrips zurück. Doch die Germany's next Topmodel-Chefin wird die vielen schönen Momente nicht nur in ihrer Erinnerung behalten, sondern auch auf der Haut tragen können!

Wer sich das letzte Pärchen-Pic des frischgebackenen Ehepaares auf Instagram genauer anschaut, entdeckt auf Heidis Kleid ein ganz besonderes Muster: Das TV-Gesicht trägt ein von einem Berliner Designlabel angefertigtes Maxi-Kleid, das als wiederkehrendes Motiv ein selbst gemaltes Bild der Hochzeitszeremonie auf der Jacht "Christina O" ziert. Doch die schöne Szenerie mit dem Hochzeitspaar auf dem Schiff wurde nicht von unbekannten Künstlern gezeichnet, sondern von Heidis Kids Leni (15), Henry (13), Johan (12) und Lou!

Wie man in der aktuellen Insta-Story der 46-Jährigen sehen kann, hängt das originale Gemälde mittlerweile an einer Wand im Treppenflur – zwischen vielen anderen Kinderzeichnungen. Ob es sich dabei um Heidis Haus handelt, lässt sich nur vermuten.

Instagram / heidiklum Heidis Kleid mit dem Hochzeitsbild ihrer Kinder

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Heidis Kinder in Pompeji

Getty Images Heidi Klum im Juli 2019

