Scheitert Janine Pink (32) und Tobias Wegeners Liebelei an ihren Wohnorten? Im diesjährigen Promi Big Brother-Camp haben sich die beiden gefunden: Die Köln 50667-Darstellerin und der einstige Love Island-Kandidat galten im TV-Knast als absolutes Traumpärchen. Während die zwei in der Show gezwungenermaßen jeden Tag miteinander verbringen konnten, ist diese Zeit nach dem gestrigen Finale nun vorbei, schließlich wohnt sie in Leipzig, während er Nordrhein-Westfale ist. Ob sie sich auch eine Fernbeziehung vorstellen können, verrieten sie nun im TV!

Nachdem Janine und Tobi frisch aus der Show entlassen wurden, standen sie bei Promi Big Brother 2019 – Die Late Night Show Frage und Antwort. Ein großes Thema war natürlich die Liebelei der beiden und ob diese auch mit der räumlichen Distanz eine Zukunft hat. "Ich hatte auch mal eine Fernbeziehung nach Kanada. Das ging wunderbar. Wenn man will, geht alles", war sich die 32-Jährige sicher. Doch sie könne sich auch vorstellen, für ihr Herzblatt umzuziehen: "Also klar, jetzt nicht auf Dauer, aber ich bin ja flexibel. Notfalls packe ich meinen Koffer und ziehe da rüber."

Der Kuppelshow-Hottie bestätigte ebenfalls: "Ja, wir sind flexibel." Klingt ganz so, als würde es das Duo auch jenseits der Kameras versuchen wollen. Kein Wunder, immerhin entspricht der 26-Jährige genau Janines Vorstellungen von einem echten Traummann: "Der muss halt auch lustig sein, nicht so Spießer. Halt so wie ich. Mit dem man Pferde stehlen kann", beschrieb sie ihren Mister Right bereits im November 2018 im Promiflash-Interview.

