Sie sind das Traumpaar der aktuellen Promi Big Brother-Staffel! Seit der Auftakt-Sendung der Container-Show ist Janine Pink hin und weg von ihrem Mitbewohner Tobias Wegener. Ein paar Folgen später sind die Leben.Lieben.Leipzig-Darstellerin und der Love Island-Star quasi schon ein inoffizielles TV-Knast-Pärchen – aber ist Tobi auch der Richtige für die Soap-Beauty? So stellte sie sich jedenfalls vor wenigen Monaten noch ihren Traummann vor!

Bei der The Dome-Premiere in Oberhausen Ende November ließ es sich Promiflash nicht nehmen, Janine zum Thema Liebe auszuquetschen: Wie malt sie sich ihren Mr. Right aus? "Der muss halt auch lustig sein, nicht so Spießer. Halt so wie ich. Mit dem man Pferde stehlen kann. Der halt auch zusammen mit mir lachen kann, der auch mitten im Leben steht und auch Ziele hat", erzählte die Reality-TV-Darstellerin. Der Bekanntheitsgrad ihres Partners sei ihr dabei völlig egal: "Ich wäre auch froh über einen normalen Mann, meine Freunde sagen auch immer: 'Mensch, Janina, such dir doch mal so einen Bauarbeiter oder einen Maler oder so'", verriet sie.

Fest steht eins: Ihr aktueller Flirt Tobi ist ganz und gar nicht spießig und den Lachern und Anrufen des "Promi Big Brother"-Publikums zufolge sogar sehr unterhaltsam! Ein weiterer herrlicher Zufall: Der Muskelmann ist gelernter Maler und Lackierer! Na, vielleicht erfüllt sich Janines Wunsch ja mit dem 26-Jährigen an ihrer Seite: "Ich will irgendwann auch mal eine Familie gründen langsam."

© SAT.1/Marc Rehbeck Janine Pink, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink an Tag fünf bei "Promi Big Brother" 2019

© SAT.1 Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

