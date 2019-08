Sie brauchte eine Veränderung: Im vergangenen Jahr wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin Inci Sencer (26) zum zweite Mal Mama. Seitdem stehen ihre zwei Kinder an allererster Stelle. Doch erst kürzlich hat sich der Ex-Kuppelshow-Star selbst etwas gegönnt – ein ziemlich haariges Make-over! Im Netz präsentierte die brünette Beauty nun ihre neue Frisur: Doch Inci ist zu Beginn gar nicht so happy über ihren Bob mit Pony!

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige nun den kompletten Verwandlungsprozess – von lang auf kurz. Doch das schulterlange Ergebnis plus Stirnfransen kam bei der zweifachen Mama erst gar nicht gut an. "Ich bin so sprachlos, ich weiß noch nicht, ob ich es lieben oder bereuen soll", gab sie ehrlich zu. Doch ein Detail an der neuen Frise stört Inci sichtlich: "Ich glaube, den Pony bereue ich ein wenig. [...] Was habe ich mir nur dabei gedacht?"

Die Meinungen ihrer Fans sind etwas gespalten. "Oh mein Gott, du siehst wunderschön aus" oder "So schön und es steht dir super", kommentierten zwei User euphorisch. Andere Follower hingegen sind nicht so verzückt. "Ich finde, vorher war es besser" oder "Du bist eine tolle Frau, aber der Haarschnitt steht dir nicht und der Pony geht gar nicht", urteilten Supporter. Wie findet ihr die Frisur? Stimmt in der Umfrage ab!

