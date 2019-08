Sie haben sich nicht unbedingt gesucht – aber im Promi Big Brother-Camp gefunden: Janine Pink (32) und Tobias Wegener galten als beinahe unzertrennlich in der diesjährigen Staffel. Vor allem die Köln 50667-Darstellerin schien an der Turtelei zu hängen. Der Love Island-Teilnehmer war sich hingegen nicht immer ganz sicher, was genau er für die gebürtige Sächsin empfindet. Frisch aus der Show entlassen, wurde der Hottie nun gefragt: Störte ihn vielleicht ihr Dialekt?

"Bei Töbi ist alles frisch und knaggich. Wie so'n Hähnschn": Wenn Janine im Redefluss ist, muss das nicht unbedingt jedermanns Sache sein – vor allem, wenn es ums Flirten geht. Chethrin Schulze (27), die Tobi persönlich kennt, ließ bereits im TV verlauten, dass der Nordrhein-Westfale nicht unbedingt auf Sächsisch abfahre. Wie er wirklich zu Janines Art zu sprechen steht, verriet er jetzt jedoch ganz offen bei Promi Big Brother 2019 – Die Late Night Show: "Ich finde ihren Dialekt echt sympathisch!" Ihre Liebelei würde also nicht an ihrer Leipziger Mundart scheitern.

"Ich suche doch meinen Partner nicht nach dem Dialekt aus!", bekräftigte die 32-Jährige, die bei dieser Frage direkt neben ihm saß. Vielmehr wolle Tobi erstmal schauen, ob ihr Flirt auch im Privaten ohne Kameras funktioniert. Dabei sei es ihm wichtig, es langsam angehen zu lassen. "Ich bin sehr vorsichtig. Ich hatte im Leben zwei Beziehungen. Ich bin kein Wannabe-Fuckboy", gab er zu verstehen.

© SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener und Janine Pink im Promi BB-Finale

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juli 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener im Live-Match "Duschen", "Promi Big Brother" 2019

