Jennifer Frankhauser (27) hat sich ganz schön verändert! In den vergangenen Jahren machte die Musikerin eine echte Verwandlung durch: Während sie im Jahr 2015 noch mit wasserstoffblonder Mähne ihrer berühmten Halbschwester Daniela Katzenberger (32) nacheiferte, setzt sie inzwischen mehr auf Natürlichkeit und feiert ihre lange, braune Haarpracht. In jungen Jahren hat Jenny allerdings auch schon den ein oder anderen Trend mitgemacht: Jetzt zeigte die TV-Beauty ihren Followern ein Bild aus ihren Tagen als Teenager!

Schimmernder Lipgloss, dunkel geschminkte Augen und die Kapuze tief in die Stirn gezogen – auf dem Jugendfoto, das Jenny nun in ihrer Instagram-Story teilte, ist die heute 26-Jährige kaum wiederzuerkennen. Sie selbst scheint beim Anblick ihres früheren Ichs fast ein wenig schockiert zu reagieren. "Hahahaha, was zur Hölle?", kommentierte sie den Schnappschuss.

Doch welchen ihrer Looks mag die Dschungelkönigin von 2018 selbst am liebsten? Ganz klar: ihren aktuellen Style. "Ich finde mich mit Braun am schönsten, wenn man das mal so sagen darf. Fühle mich richtig wohl jetzt", verriet sie ihrer Fan-Gemeinde zuletzt im Netz.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser als Teeanager

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger, 2014

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

