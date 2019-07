Jennifer Frankhauser (26) schwelgt in Erinnerungen! Aktuell macht die einstige Dschungelkönigin vor allem mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam: Seit Neuestem ist sie glücklich vergeben und turtelt mit ihrem Freund Hakan Akbulut, was das Zeug hält. Doch nicht nur ihr Schatz scheint Jenny überglücklich zu machen: Auch sonst ist sie derzeit rundum zufrieden – vor allem mit ihrer aktuellen Haarfarbe, wie sie im Zuge einer Frisuren-Throwback-Fragerunde im Netz verriet.

Im Laufe der Jahre hat sich die heute 26-Jährige zu einem echten Style-Chamäleon entwickelt. Noch zu Beginn ihrer Karriere trug die Schwester von Daniela Katzenberger (32) platinblonde Haare und fiel mit knallrotem Lippenstift, aufgemalten Augenbrauen sowie XXL-Wimpern ganz schön auf. Einige Zeit später überraschte Jenny dann mit einer grauen Granny-Mähne, worauf Ombré-Blond folgte. Inzwischen hat sie sich jedoch komplett von ihrer hellen Haarfarbe verabschiedet. "Also ich finde mich mit Braun am schönsten, wenn man das mal so sagen darf. Fühle mich richtig wohl jetzt", beteuerte die Sängerin auf Instagram.

Fitnessmodel Hakan scheint die Haarfarbe seiner Traumfrau hingegen völlig egal zu sein: Auf die Frage, welcher Look ihrer Community am besten gefällt, antwortete der Hottie unter Jennys Post: "1, 2, 3 und 4" – und brachte seine uneingeschränkte Liebe zusätzlich mit einem Herz-Emoji zum Ausdruck.

Facebook / https://www.facebook.com/JennyFrankhauser/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6ab8HRqRaAP4L8YHGQ0gcgZDb-ClS4ugn3orbvf5hMb_DWldgc3B3pskTSaKUFHwUFJto3YBT0Rl_sEyyyM98GIVGUkP_Z4WB_r5VYFTZa2Ds9eeahhQu3OiRQ274eyvmoXGUq3tSBxLiz-kZGiQTfC0OWTVp3lJh9bDq4wmAyEseu13iE57Yn5SZzKqgaV6fbpaiQyS0yjlWAUyho5fywHuK0X5Y_XcblO6K56nqPqGiEH6iWIeb3nNqMTnohuLzND2uY1VGDllqwSx7uPkjrcvADG0OCvieymkL4S_OuWBhoLtPWIbV_4jANh4--eUUtTvmgIvDz2CNOwJQOaetyezg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

P. Hoffmann / WENN.com Jenny Frankhauser auf der GLOW 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Star

Facebook / Jenny Frankhauser Jenny Frankhauser im Jahr 2014



