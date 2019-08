Caroline Bosbach gibt vor laufender Kamera ein Liebes-Update! Die Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (67) ist total happy mit ihrem Partner Oliver Strank – auch er ist in der Politik aktiv, allerdings bei der SPD. Das Paar lernte sich bei einer Veranstaltung ihres Papas kennen und geht seitdem gemeinsam durchs Leben. Am Sonntagabend ist das Vater-Tochter-Gespann bei der Kochshow Grill den Henssler am Start – und da plaudert Caro aus: Oliver hat um ihre Hand angehalten!

"Es war in Jerusalem, es war wunderschön. Ich war überrascht und überwältigt", offenbart die Brünette grinsend. Doch was sagt der Papa über ihren zukünftigen Ehemann aus dem gegnerischen politischen Lager? "Ich kannte ihn, den Verlobten, schon vor Caroline und er hat da schon einen guten Eindruck gemacht", erklärt er. Ganz nach alter Schule sei Oliver sogar zuerst zu ihm gekommen und habe ihn um die Hand seiner Tochter gebeten. "Mach meine Tochter glücklich, dann habt ihr meinen Segen", sei damals die Antwort des 67-Jährigen gewesen.

Doch wer steckt hinter Oliver Strank? Laut Frankfurter Neue Presse ist der 39-Jährige promovierter Rechtsanwalt und lebt mit seiner Verlobten in Frankfurt, wo er auch aufgewachsen ist. In seiner Partei gilt er als Hoffnungsträger.

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler (l.) und Oliver Pocher (in Schwarz) bei "Grill den Henssler"

ActionPress Caroline und Wolfgang Bosbach in der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

ActionPress Caroline Bosbach auf der Charity Sports Night

