Sie hat eine elfengleiche Figur! Von dem Body der amerikanischen Sängerin Billie Eilish (17) träumen wohl die meisten Fans. Umso überraschter sind sie vermutlich, dass die 17-Jährige ihren Traumkörper oft unter weiten XL-Teilen versteckt. Oder gehört der Oversized-Style einfach nur zu ihrem coolen Image? In einem Interview verrät die "Ocean Eyes"- Interpretin nun: Mit der Baggy-Kleidung möchte Billie ihren eigentlichen Körper vor der Öffentlichkeit verstecken!

In einem Interview mit der Vogue Australia erklärte die Singer-Songwriterin den wirklichen Grund für ihren Oversized-Stil: "Niemand hat die Möglichkeit, über meinen Körper zu urteilen. Ich möchte Lagen über Lagen über Lagen tragen, damit ich mysteriös wirke." Billies Schlabber-Look soll offenbar keinerlei Angriffsfläche für böse Zungen oder lobende Worte von Fans bieten. In einem Werbespot für Calvin Klein ergänzt sie weiter, dass "niemand eine Meinung über dich haben kann, wenn er nie gesehen hat, was unter deiner Kleidung steckt."

Von den Gerüchten, dass sie mit ihrem Style ein Statement gegen die Sexualisierung von Frauen setzen möchte, ist Billie – die jüngst den ersten Platz in den Billboard Hot 100 landete – einfach nur genervt. So äußerte sie in einem Interview mit dem V Magazine: "Es ist vielmehr so, dass ich schlichtweg das trage, was ich möchte!" Und das ist nun mal Billies lässiger Schlabber-Look.

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish bei ASCAP Pop Music Awards 2019

SplashNews.com Musikerin Billie Eilish, Juni 2019

