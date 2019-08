Janine Pink (32) spricht über Ingo Kantorek (✝44)! Die Promi Big Brother-Siegerin erfuhr erst nach ihrem Auszug aus dem TV-Container am Freitag von dem tragischen Tod ihres einstigen Köln 50667-Kollegen und dessen Frau Suzana. Einen Tag nach dem großen Finale meldete sich die Schauspielerin das erste Mal zu Wort – und spricht mit Promiflash über die letzte Begegnung mit dem verstorbenen Ehepaar.

Nach ihrer gemeinsamen Zeit am Set der Serie hätten die beiden immer noch Kontakt zueinander gehalten, verrät Janine im Promiflash-Interview. "Wir haben uns erst vor wenigen Wochen noch gesehen", schildert die 32-Jährige. Sie hätten wie immer ein schönes Gespräch miteinander gehabt. Und auch Suzana habe sie gut gekannt: "Mit seiner Frau Suzana hab ich noch kurz vor meinem Einzug telefoniert", erklärt die Leipzigerin.

In ihrer Instagram-Story erzählte Janine kurz zuvor auch noch, wie sie den Moment erlebt habe, in dem sie von dem Tod ihrer beiden Freunde erfahren hatte: "Mein Sieg war da völlig in Vergessenheit geraten, daran habe ich in dem Moment gar nicht mehr gedacht." Dieser Verlust lasse sie noch immer sprachlos zurück.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink und Ingo Kantorek, Ex-"Köln 50667"-Stars

© SAT.1/Willi Weber Janine Pink nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg

