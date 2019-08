Jetzt meldet sich auch Janine Pink (32) zu Wort! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin saß bis gestern Abend im TV-Container von Promi Big Brother – und ging sogar am Ende als Siegerin der Staffel hervor. Doch zurück in der Realität wartete eine schreckliche Nachricht auf die Leipzigerin: Ihr einstiger Serien-Kollege Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana fanden während ihrer Zeit im Show-Camp bei einem tragischen Autounfall den Tod. Einen Tag nach ihrem glorreichen Sieg äußert sich Janine nun zu diesem Schicksalsschlag.

Janine erzählt in ihrer Instagram-Story über den Moment, in dem sie nach ihrem Camp-Auszug von dem Tod ihrer beiden Freunde erfahren hat. "Mein Sieg war da völlig in Vergessenheit geraten, daran habe ich in dem Moment gar nicht mehr gedacht", offenbart die Schauspielerin. Sie habe auch lange überlegt, ob sie überhaupt auf die Aftershow-Party gehen solle oder nicht – schließlich habe sie fünf Jahre mit Ingo gedreht und auch zu Suzana Kontakt gepflegt. "Ich bin immer noch sprachlos", gibt das TV-Gesicht ganz offen zu.

Das Management der 32-Jährigen hatte sich nach Ingos Tod dazu entschlossen, sie während ihrer Promi BB-Zeit im Ungewissen zu lassen. Und dafür ist die Staffel-Siegerin im Nachhinein dankbar: "Ich bin auf einer Seite froh, dass ich es erst gestern erfahren habe und, dass ich mich erstmal die Zeit nehmen konnte, um das erst mal zu verarbeiten."

© SAT.1/Willi Weber Janine Pink nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink

