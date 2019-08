Dieser Grill den Henssler-Gag ging für einige in die Hose! Am heutigen Sonntag läuft das zweite Sommer-Special des beliebten Koch-Wettbewerbs mit Steffen Henssler (46). Unter anderem stellt sich Comedian Oliver Pocher (41) der Herausforderung und hat dabei nicht nur den Sieg im Sinn, sondern sorgt auch wieder für Lacher-Momente. Dass er sich einen Lutscher greift, der in Steffens Hose gesteckt hat, ruft allerdings gespaltene Reaktionen hervor!

Im zweiten Spiel des Abends müssen die Promis um Oli und den Gastgeber auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg die besondere Zutat diverser Lollis durch Schmecken erraten. Dabei steckt sich Steffen eine der Süßigkeiten in die Hose und reibt sie darin herum – und sein Komiker-Gast schnappt sich den Lutscher danach tatsächlich und leckt ihn gleich mehrmals intensiv ab! "Ich möchte gerne mal probieren... Warte, Calvin Klein", kommentiert Oliver die Aktion in Anspielung auf die berühmte Unterwäschemarke.

Das Publikum brüllte vor Lachen und auch im Netz sammelten sich belustigte Kommentare. "Beste Unterhaltung heute" urteilt ein Twitter-User, ein anderer schreibt: "Mit Oliver Pocher schießt der Unterhaltungswert immens in die Höhe!" Dagegen kommt aber auch Fremdscham-Alarm auf: "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Oliver Pocher schafft es, das Niveau immer noch zu unterbieten." Andere finden gar, der Blondschopf mache die Sendung kaputt – seht ihr es ähnlich oder konntet ihr über seinen Gag lachen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Annie Hoffmann bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Oliver Pocher beim "Grill den Henssler"-Sommerspecial, Folge 2

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Profikoch

