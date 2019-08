Kate Merlan (32) macht sich Luft! Das Tattoo-Model kämpfte zusammen mit Benjamin Boyce (51) beim Sommerhaus der Stars um den Titel. Doch in der vergangenen Folge mussten die Turteltauben ihre Sachen packen und die Finca in Portugal verlassen. Ein erstes Resümee über ihre Zeit in dem TV-Format zog sie bereits – doch jetzt nahm sie im Promiflash-Interview eine ehemalige Mitstreiterin ganz besonders in die Mangel: Sie fand Sabrina Lange (52) total schrecklich!

"Sabrina ist für mich ein sehr nerviger Mensch, der immer im Mittelpunkt stehen musste, der immer die Kamera gesucht hat", offenbart Kate im Gespräch mit Promiflash. Sie habe jede Sekunde genutzt, um sich zu inszenieren, und habe sich immer in den Vordergrund gedrängt. "Ich konnte wegen ihr auch kaum schlafen, weil sie so rücksichtslos war und in der Küche angefangen hat, mit Thomas rumzulachen", beschwert sich der Rotschopf. Irgendwann habe sie einfach die Schnauze voll gehabt von ihrem Verhalten.

Doch nicht nur Kate scheint ihre Schwierigkeiten mit Sabrina zu haben: Auch Jasmin Herren geriet im Sommerhaus schon mit der einstigen Big Brother-Kandidatin aneinander. Könnt ihr verstehen, dass Kate solche Probleme mit der 52-Jährigen hatte? Stimmt ab!

ProSieben / Frank Hempel Kate Merlan, Kandidatin bei "Get the Fuck out of my House"

ActionPress / Chris Emil Janßen Sabrina Lange 2019 in Hamburg

TVNOW Sabrina, Jasmin, Willi und Kate in der Sommerhaus-Küche

