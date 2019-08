Sie verließen das Haus offenbar ohne böses Blut. Kate Merlan hat eine turbulente Zeit hinter sich: Das Tattoo-Model kämpfte sehr ehrgeizig mit Benjamin Boyce (50) in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars um den Titel "Das Promipaar 2019". Doch nicht nur, dass sie und der Sänger das Finale nicht erreichen konnten – auch ihre Beziehung zerbrach offenbar an der Show. Nun lässt Kate die vergangenen Wochen mit ein wenig Selbstkritik Revue passieren!

Nach seinem Sommerhaus-Exit bedankte sich der TV-Star jetzt per Instagram-Story bei seinen Fans. Ihre Anhänger hätten ihr in der letzten Zeit, in der sie auch Kritik habe einstecken müssen, viel Liebe gegeben. "Ich weiß ja, ich bin kein einfacher Mensch. Ich habe ja ganz viele Ecken und Kanten und Macken. Aber es gibt ja Gott sei Dank Leute da draußen, die mich verstehen können", betonte der Rotschopf. Schließlich müsse sie nicht jeder unbedingt mögen. "Das ist ja klar, wenn man so viele Ecken und Kanten hat, dass man natürlich auch mal aneckt und Leute genervt davon sind", erklärte Kate weiter.

Auch zur Nominierung durch Willi (44) und Jasmin Herren nahm die Kölnerin Stellung: Diese nehme sie dem Paar gar nicht krumm, da die zwei sonst selbst nicht sicher vor einem Rauswurf gewesen wären. Sie hätten das im Vorfeld abgesprochen. Deshalb hätten auch Kate und Ben den Schlagersänger und seine Frau nominiert. Die vier schienen sich im Haus gut zu verstehen – zur Trennung von Kate und dem Caught in the Act-Star erklärten Jasmin und der Schlagersänger gegenüber Promiflash: "Es tut uns sehr leid für die beiden. Sie sind sehr nette Menschen, die wir in unser Herz geschlossen haben."

TVNOW Benjamin Boyce und Kate Merlan im Sprechzimmer

TVNOW Willi Herren mit Kate Merlan und Benjamin Boyce

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Saison-Eröffnung des Megaparks, 2019

